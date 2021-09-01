Коновалов Сергей Сергеевич

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Хранительный энергетический буклет Доктора Коновалова (карманный вариант)
Хит
Хранительный энергетический буклет Доктора Коновалова (карманный вариант)
160 руб.
Целительный энергетический буклет Доктора Коновалова
Хит
Целительный энергетический буклет Доктора Коновалова
180 руб.
Целительный энергетический буклет Доктора Коновалова (Новый вариант)
Новинка
Целительный энергетический буклет Доктора Коновалова (Новый вариант)
200 руб.
CD - Коновалов Сергей Сергеевич - Об истине и правде
Хит
CD - Коновалов Сергей Сергеевич - Об истине и правде
250 руб.
CD - Коновалов Сергей Сергеевич - Я говорю тебе о любви
Хит
CD - Коновалов Сергей Сергеевич - Я говорю тебе о любви
250 руб.
CD - Коновалов Сергей Сергеевич - Голос доктора
Хит
CD - Коновалов Сергей Сергеевич - Голос доктора
250 руб.
CD - Коновалов Сергей Сергеевич - Музыка души
Хит
CD - Коновалов Сергей Сергеевич - Музыка души
250 руб.
CD - Коновалов Сергей Сергеевич - Свет, идущий из глубины Вселенной
Хит
CD - Коновалов Сергей Сергеевич - Свет, идущий из глубины Вселенной
250 руб.
CD - Коновалов Сергей Сергеевич - Исповедь Доктора
 
CD - Коновалов Сергей Сергеевич - Исповедь Доктора
250 руб.
CD - Коновалов Сергей Сергеевич - Путь к себе...
Хит
CD - Коновалов Сергей Сергеевич - Путь к себе...
250 руб.
CD - Коновалов Сергей Сергеевич - Настроение
 
CD - Коновалов Сергей Сергеевич - Настроение
250 руб.
CD - Коновалов Сергей Сергеевич - Настроение II
Хит
CD - Коновалов Сергей Сергеевич - Настроение II
250 руб.
CD - Коновалов Сергей Сергеевич - Настроение III (Элегия ночи)
Хит
CD - Коновалов Сергей Сергеевич - Настроение III (Элегия ночи)
250 руб.
CD - Коновалов Сергей Сергеевич - Настроение IV. Грустная осень
Хит
CD - Коновалов Сергей Сергеевич - Настроение IV. Грустная осень
250 руб.
CD - Коновалов Сергей Сергеевич - Настроение V. Дыхание любви
 
CD - Коновалов Сергей Сергеевич - Настроение V. Дыхание любви
250 руб.
CD - Коновалов Сергей Сергеевич - И на этом пути вера
Хит
CD - Коновалов Сергей Сергеевич - И на этом пути вера
250 руб.
CD - Коновалов Сергей Сергеевич - Почему нас так манят звезды
Хит
CD - Коновалов Сергей Сергеевич - Почему нас так манят звезды
250 руб.
CD - Коновалов Сергей Сергеевич - Настроение VI. Лавандовая ночь
 
CD - Коновалов Сергей Сергеевич - Настроение VI. Лавандовая ночь
260 руб.
CD - Коновалов Сергей Сергеевич - Миры вселенной
Хит
CD - Коновалов Сергей Сергеевич - Миры вселенной
260 руб.
DVD - Коновалов Сергей Сергеевич - Я дарю Вам музыку любви
Хит
DVD - Коновалов Сергей Сергеевич - Я дарю Вам музыку любви
350 руб.
DVD - Коновалов Сергей Сергеевич - Признание
Хит
DVD - Коновалов Сергей Сергеевич - Признание
350 руб.
CD - Коновалов Сергей Сергеевич - Концерт в государственном концертном зале "Россия" 01.11.2007 (2CD)
Хит
CD - Коновалов Сергей Сергеевич - Концерт в государственном концертном зале "Россия" 01.11.2007 (2CD)
400 руб.
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Коновалов Сергей Сергеевич

Коновалов Сергей Сергеевич – заведующий лабораторией нейроиммуноэндокринологии Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН, доктор медицинских наук, академик международной академии наук экологии, автор более 120 научных работ.

Врач от Бога, российский ученый, философ, писатель и композитор. Именно его музыка звучала на чемпионате Европы по фигурному катанию и Олимпиаде в Калгари. Совершенная музыка, трогающая сердце и пронизывающая человеческую душу, ее не просто забыть. Своей музыкой доктор Коновалов передает состояние души Русского человека. Уникальность его переплетающихся талантов  не перестает нас удивлять своей оригинальностью и глубиной. 

Вот уже на протяжении восьми лет в Санкт – Петербурге находится Гуманитарно-реабилитационный центр - энергетическая клиника Доктора Сергея Сергеевича Коновалова. Десятки тысяч пациентов ежегодно проходят здесь лечение. Обычно сюда приезжают те люди, кому уже не на что надеяться. Долгие годы страдающие от старых хронических заболеваний, больные с онкологическими заболеваниями, которым врачи говорили о безнадежности лечения, в общем, все те люди, которым не смогли помочь традиционные способы лечения.

Постепенно, день за днем, месяц за месяцем, они восстанавливают потерянное здоровье. В клинике Коновалова нет хирургических инструментов, нет шприцев, капельниц, нет даже таблеток. Доктор лечит энергией. Для того, чтобы убедиться в эффективности такого лечения, достаточно лишь прочитать несколько историй болезни от пациентов. Эти истории написаны простыми людьми, победившими свои болезни, именно они могут рассказать о чудесах, ежедневно происходящих в клинике.

Главный смысл лечебной «технологии» доктора Коновалова заключается в представлении человека, как сложной триединой системы (сознание, тело и дух), и подсистемы (человек, социум, природа). Согласно его учению, болезни отсутствуют,  а понятия здоров - болен необходимо заменить на представления о качестве и количестве здоровья, при котором болезни являются симптомами скрытых системных нарушений. 

Ключевой момент в проведении лечения – это проведение диагностики, проникающей в суть патологических процессов, протекающих в организме. Следующий этап -  это устранения причин возникновения заболевания, а следовательно, и самого заболевания.

Уникальная система Доктора Коновалова дает возможность понять организм полно и во всех его проявлениях, а не только  с точки зрения, есть болезнь или нет. Помимо выявления причин болезни, появляется возможность диагностики наследственно слабых органов.    

Многогранное понимание человека как сложной системы с большим количеством взаимосвязанных элементов, а так же комплексом системных нарушений, которые лежат в основе любой болезни, определяет правильное лечение. После выявления причины болезни выбирается индивидуальный  подход к лечению. Во время лечения нет необходимости принимать сильнодействующие препараты, применяются более эффективные комплексы методов и средств для устранения системных нарушений.   

Даже при одинаковых системных нарушениях, последующее выявление и лечение индивидуально. В процессе диагностики применяются такие уникальные методики, как Аюрведическая диагностика и иридодиагностика (диагностика по радужной оболочке глаз). Эти методы исследования дают такую полную информацию, которую не смогут дать даже самые современные приборы и анализы.

Часто бывает, что такие заболевания как ишемическая болезнь сердца, эпилепсия, бронхиальная астма и многие другие не поддаются лечению даже самыми современными препаратами и процедурами, а  системный подход дает поистине уникальные результаты лишь одними рекомендациями. Смысл заключается в том, что причина болезни состоит из комплекса нарушения в организме гораздо меньших, чем сама болезнь. Для их устранения требуются лишь мягкие точнонаправленные методы, такие как точечный массаж, физиотерапия, малые дозы трав, специальные упражнения. Важно подчеркнуть, что методы применяются  именно против системных нарушений, а не против самой болезни. 

Как показывает практика доктора Коновалова, системный подход помогает эффективно решать проблемы со здоровьем у людей любого возраста и пола, в результате чего отступают любые болезни.

Особые возможности система Доктора Коновалова предоставляет в области геронтологии. Прежде всего, это предупреждение раннего старения, профилактика атеросклероза, лечение хронических возрастных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, Альцгеймера и уменьшения биологического возраста, что в конечном итоге ведет к омоложению организма.

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