Коновалов Сергей Сергеевич – заведующий лабораторией нейроиммуноэндокринологии Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН, доктор медицинских наук, академик международной академии наук экологии, автор более 120 научных работ.

Врач от Бога, российский ученый, философ, писатель и композитор. Именно его музыка звучала на чемпионате Европы по фигурному катанию и Олимпиаде в Калгари. Совершенная музыка, трогающая сердце и пронизывающая человеческую душу, ее не просто забыть. Своей музыкой доктор Коновалов передает состояние души Русского человека. Уникальность его переплетающихся талантов не перестает нас удивлять своей оригинальностью и глубиной.

Вот уже на протяжении восьми лет в Санкт – Петербурге находится Гуманитарно-реабилитационный центр - энергетическая клиника Доктора Сергея Сергеевича Коновалова. Десятки тысяч пациентов ежегодно проходят здесь лечение. Обычно сюда приезжают те люди, кому уже не на что надеяться. Долгие годы страдающие от старых хронических заболеваний, больные с онкологическими заболеваниями, которым врачи говорили о безнадежности лечения, в общем, все те люди, которым не смогли помочь традиционные способы лечения.

Постепенно, день за днем, месяц за месяцем, они восстанавливают потерянное здоровье. В клинике Коновалова нет хирургических инструментов, нет шприцев, капельниц, нет даже таблеток. Доктор лечит энергией. Для того, чтобы убедиться в эффективности такого лечения, достаточно лишь прочитать несколько историй болезни от пациентов. Эти истории написаны простыми людьми, победившими свои болезни, именно они могут рассказать о чудесах, ежедневно происходящих в клинике.

Главный смысл лечебной «технологии» доктора Коновалова заключается в представлении человека, как сложной триединой системы (сознание, тело и дух), и подсистемы (человек, социум, природа). Согласно его учению, болезни отсутствуют, а понятия здоров - болен необходимо заменить на представления о качестве и количестве здоровья, при котором болезни являются симптомами скрытых системных нарушений.

Ключевой момент в проведении лечения – это проведение диагностики, проникающей в суть патологических процессов, протекающих в организме. Следующий этап - это устранения причин возникновения заболевания, а следовательно, и самого заболевания.

Уникальная система Доктора Коновалова дает возможность понять организм полно и во всех его проявлениях, а не только с точки зрения, есть болезнь или нет. Помимо выявления причин болезни, появляется возможность диагностики наследственно слабых органов.

Многогранное понимание человека как сложной системы с большим количеством взаимосвязанных элементов, а так же комплексом системных нарушений, которые лежат в основе любой болезни, определяет правильное лечение. После выявления причины болезни выбирается индивидуальный подход к лечению. Во время лечения нет необходимости принимать сильнодействующие препараты, применяются более эффективные комплексы методов и средств для устранения системных нарушений.

Даже при одинаковых системных нарушениях, последующее выявление и лечение индивидуально. В процессе диагностики применяются такие уникальные методики, как Аюрведическая диагностика и иридодиагностика (диагностика по радужной оболочке глаз). Эти методы исследования дают такую полную информацию, которую не смогут дать даже самые современные приборы и анализы.

Часто бывает, что такие заболевания как ишемическая болезнь сердца, эпилепсия, бронхиальная астма и многие другие не поддаются лечению даже самыми современными препаратами и процедурами, а системный подход дает поистине уникальные результаты лишь одними рекомендациями. Смысл заключается в том, что причина болезни состоит из комплекса нарушения в организме гораздо меньших, чем сама болезнь. Для их устранения требуются лишь мягкие точнонаправленные методы, такие как точечный массаж, физиотерапия, малые дозы трав, специальные упражнения. Важно подчеркнуть, что методы применяются именно против системных нарушений, а не против самой болезни.



Как показывает практика доктора Коновалова, системный подход помогает эффективно решать проблемы со здоровьем у людей любого возраста и пола, в результате чего отступают любые болезни.

Особые возможности система Доктора Коновалова предоставляет в области геронтологии. Прежде всего, это предупреждение раннего старения, профилактика атеросклероза, лечение хронических возрастных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, Альцгеймера и уменьшения биологического возраста, что в конечном итоге ведет к омоложению организма.